أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين

Print
تم نقل إصابتين للمخواة العام والثالثة إلى مستشفى الأمير مشاري

عمليات

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الخميس.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني" أنه تم تلقي بلاغ عن الحادث في تمام الساعة 11:37 قبل ظهر اليوم الموقع: المخواة - بطاط قبل التفتيش.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين بالموقع خطيرتين تم التدخل إسعافياً لهما ونقلهما لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وأفاد الزهراني عن ورود بلاغ حادث انقلاب آخر بمحافظة بلجرشي تحديداً قرية الحميد قبل مفرق الجنابين في تمام الساعة:12:11 ظهر اليوم وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود إصابة وتم الكشف عليها وكانت خطيرة تم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى الأمير مشاري.

عمليات

عمليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية