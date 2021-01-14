15 محطة.. تعرف على مسار القطار الكهربائى السريع

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أسامة علي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع في مصر بإجمالى أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذى يربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يبلغ طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، نحو 460 كم.

ويبدأ المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

ويشمل 15 محطة وهي كالتالي:

(العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ 15 مايو _ محمد نجيب _ جنوب الجيزة _ حدائق أكتوبر _ أكتوبر _ السادات _ وادي النطرون _ النوبارية _ برج العرب _ الإسكندرية _ العامرية _ الحمام _ العلمين).

ويضم ٣ محطات مستقبلية وهي كالتالي:

(نفق المشير _ محور الضبعة _ العميد)

وتبلغ السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وتبدأ الشركة الألمانية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بالتزامن مع هذه الأعمال، بجانب تصنيع وتوريد عدد 34 قطار ركاب و 10 جرارات نقل البضائع.

ومن المقرر، الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة سيمنز العالمية، وروعي عند تشغيل القطار الكهربائى أن يخدم المدن الجديدة؛ لتلافي حدوث ما تم من نقص في ربط المدن العمرانية الجديدة بخطوط سكك حديدية.

لينك الفيديو