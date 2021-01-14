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الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين

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الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين

أعلن نادي الهلال رسميًا، مساء اليوم الخميس، عن إنهاء ارتباطه بالمهاجم السوري عمر خربين بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورًا للمحترف السوري عمر خربين مع الألقاب التي فاز بها مع “الأزرق”، موجهًا الشكر له.

وانضم عمر خربين لصفوف الهلال في يناير 2017 قادمًا من الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة ثم تم شراء عقده في نهاية الموسم بصفة نهائية.

وجاء رحيل عمر خربين بعد تراجع دوره مع الهلال في ظل تألق بافيتيمبي جوميز وصالح الشهري، حيثُ شارك السوري هذا الموسم فقط في 10 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

وخاض عمر خربين مع الهلال 78 مباراة بمختلف المسابقات منذ انضمامه وسجل 36 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمةً، أما في تجربة إعارته مع بيراميدز المصري عام 2018 شارك في 12 مباراة وله 6 أهداف وصنع هدفين.

ومن المتوقع أن تكون وجهة خربين القادمة هي نادي الوحدة الإماراتي، الذي قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع اللاعب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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