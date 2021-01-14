أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ياسر الشهراني هلالي حتى 2025

Print

ياسر الشهراني هلالي حتى 2025

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، تمديد عقد الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2025.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر قبل قليل : أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد اللاعب ياسر الشهراني، ويمتد عقده لمدة 4 أعوام، حتى 2025.

وجرى التوقيع على عملية التجديد مساء الخميس في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وانتقل الشهراني "28 عاماً" إلى الهلال صيف 2012، قادماً من صفوف القادسية، وشارك مع الفريق الأزرق في 241 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 28 هدفاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية