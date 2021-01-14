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مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

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مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصراوي Masrawy

07:35 م الخميس 14 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي 3 عمال، مصرعهم، اليوم الخميس؛ إثر سقوط مصعد كهربائي بالطابق الرابع بمصنع ملابس طبية بقرية "الفدادنة" بفاقوس في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول كلًا من: أحمد كمال عبدالعزيز، 50 عامًا، وباسم الشبراوي، 40 عامًا، وعلي عبدالعال، 51 عامًا، جميعهم عمال مخزن بمصنع للملابس الطبية بقرية "الفدادنة" بفاقوس، جثث هامدة.

وتبين أنه حال استقلالهم المصعد الكهربائي بالطابق الرابع بالمصنع انقطع "الواير" الذي يحمل المصعد وسقط وتسبب في وفاتهم فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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