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جامبسوت ومكياج قوي.. إطلالة ساحرة لـ رانيا يوسف على "إنستجرام"

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جامبسوت ومكياج قوي.. إطلالة ساحرة لـ رانيا يوسف على "إنستجرام" جامبسوت ومكياج قوي.. إطلالة ساحرة لـ رانيا يوسف على "إنستجرام"

مصراوي Masrawy

03:15 م الخميس 14 يناير 2021

كتبت-شيماء مرسي

طلّت الفنانة رانيا يوسف على جمهورها ومتابعها بإطلالة جديدة، خلال صورة نشرتها عبر صفحتها على "إنستجرام".

رانيا ارتدت في إطلالاتها التي نشرتها اليوم، جامبسوت باللون الأسود مصنوعا من الجلد، ومزودا بأكمام، وتمّيز بوجود حزام عند منطقة الخصر.

ونسّقت مع إطلالتها قناعا باللون الأسود وحذاءً بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا ركزت فيه على رسمة عيونها، بينما اختارت ترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وعادة ما تثير الفنان رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها، سواء في المهرجانات الفنية أو عبر ما تنشره على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر ما أثارته "يوسف" من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، تصريحاتها حول مفاتنها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج "مع الفارس"، والذي عُرض ليلة رأس السنة.

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