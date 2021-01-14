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2021 عام تقليل المكياج والسماح للجمال الطبيعي بالتألق

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2021 عام تقليل المكياج والسماح للجمال الطبيعي بالتألق 2021 عام تقليل المكياج والسماح للجمال الطبيعي بالتألق

مصراوي Masrawy

12:00 م الخميس 14 يناير 2021

د ب أ–
القليل من المكياج والمنتجات التجميلية والمزيد من الجمال الطبيعي؛ هذا ما يبدو ستكون عليه أهم الاتجاهات القادمة لروتين الجمال اليومي في 2021.
يبدو أن الأشخاص طوروا ميلا للجمال البسيط بعيدا عن طبقات كريم الأساس و"الهايلايتر" اللذين كانا شهيرين يوما. والآن يتمحور كل الأمر حول السماح للجمال الطبيعي بالتألق من خلال اتجاه جمال يعد بالمواصلة في نفس الاتجاه في 2021، بحسب ما نقله موقع جاكرتا بوست.
انس كريم الأساس الثقيل والتحديد وغيرها من الطبقات من المنتجات التي تتراكم على الوجه، فالجمال في 2021 سوف يتمحور حول البساطة.
يبدو أن الرجال والنساء مستعدون لاعتناق أحدث اتجاه "للعناية بالبشرة" من كوريا الجنوبية الذي يشمل قصر روتين الجمال على حفنة من المنتجات.
هذا أحد الاتجاهات الرئيسية لعام 2021 التي ظهرت في التقرير السنوي لموقع "بي انترست بريديكتس" الذي نشر مؤخرا. ويكشف كيف أن البحث عبر الشبكة العنكبوتية يركز الآن على المنتجات والتقنيات التي تعطي جمالا طبيعيا بدون المغالاة.

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