الأطول في رالي داكار.. بدء المرحلة 11 من العلا صوب ينبع والكثبان الناعمة حاضرة

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الراجحي تحرك والمنافسة مرتقبة بين العطية وبيترانسل والأخطاء الملاحية قد تخلط الأوراق

بدأ السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي اليوم، المرحلة الخاصة الـ11 في فئة السيارات، علمًا بأنه الفائز بمرحلة الأمس، لكن الأعين ستكون متوجهة للمنافسة المرتقبة ما بين القطري ناصر بن صالح العطية والفرنسي استيفان بيترانسل، ويمكن للكثبان الرملية الناعمة والأخطاء الملاحية أن تخلط الأوراق في الترتيب، ومع أن الفارق بين استيفان وناصر 17 دقيقة وهو مريح نسبيًّا؛ إلا أنه قد يتبخر بفعل أي خطأ ممكن من استيفان.

ومن جهة أخرى تلاشت آمال السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب بالمنافسة على اللقب بالفعل، كما واجه عددًا من المشاكل خلال المرحلة السابقة (العاشرة)، والآن خسر الـ"ماتادور" الوقت خلال الكيلومترات الأولى من المرحلة الـ11 بسبب أخطاء ملاحية؛ لذا عليه الضغط خلال النصف الأخير من المرحلة لتعويض الوقت الذي خسره، علمًا بأن الغبار المتصاعد من المركبات التي أمامه سيزيد من صعوبة المهمة.

وكان منظمو الرالي قد قرروا تقصير مسافة المرحلة الخاصة الـ11 ما بين العلا وينبع بخمسين كيلومترًا عن مسافتها الأصلية؛ وذلك على ضوء الأحوال الجوية الحالية التي أثرت على المنطقة التي سيمر بها جزء من مسار المرحلة. مع ذلك، ستبقى الكثبان الرملية المكون الأساسي لمسارات هذه المرحلة الحاسمة؛ حيث ستشكل ضغطًا على المنافسين.

وتمتد المرحلة الـ11 من العلا إلى ينبع على مسار طوله 511 كيلومترًا؛ مما يجعل المرحلة قبل الأخيرة الأطول في رالي داكار 2021، منها 100 كيلومتر تقريبًا من الكثبان الرملية. ومع عدم حسم المنافسات على الألقاب بعد؛ فإن على المتنافسين الأوائل تقدير الأمور بدقة والسعي لاكتساب الوقت، والأهم من ذلك ألا يخسروا أي ثوانٍ ثمينة، فقد تكون المرحلة إلى ينبع مفتاحًا للفوز.السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي