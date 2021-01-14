بالصور.. الأمانة تزيل 30 مخيمًا عشوائيًّا مخالفًا شمال الطائف

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تؤوي تجمعات تتعارض مع الإجراءات الاحترازية ودون تصاريح نظامية

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"- أكثر من ۳۰ مخيمًا عشوائيًّا واقعة يمين الطريق المتجه للرياض شمال المحافظة.

وكانت قد رصدت خلال الفترة الأخيرة، تزايدًا في أعداد المخيمات العشوائية بالمحافظة، وبالأخص في المنطقة الواقعة بطريق المطار، والتي تقع على الطريق الرئيسي للطائف، وما ينتج عنها من تجمعات تتعارض مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ولعدم وجود تصاريح نظامية تُخوّل إقامة مثل هذه الأنشطة.

وتم التنسيق مع الجهات المختصة والانتقال إلى الموقع، وإزالة أكثر من ۳۰ مخيمًا عشوائيًّا واقعة يمين الطريق المتجه للرياض شمال المحافظة، وجرى تنظيف الموقع بكامله من أعمال النظافة بعد أن كان قد تكرر إزالتها أكثر من مرة في السابق؛ إلا أنه لوحظ وجود مخيمات بأعداد كبيرة وبمساحات شاسعة ويصعب إزالتها لوجود أعداد كبيرة هائلة من الأغنام والحيوانات السائبة، وبداخل هذه المخيمات ممتلكات شخصية تعود لأصحاب تلك المخيمات، كذلك تجمهر عدد من المواطنين أثناء الوقوف على الموقع.

ونظرًا لتلك الأسباب تم إنذارهم بموجب تعهدات خطية برفع هذه المخيمات وإفهامهم أنها مخالفة للأنظمة والتعليمات واستعدوا بذلك.

يشار إلى أن الأمانة -ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"- أخضعت الموقع للمتابعة؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

أمانة الطائف