أخبار عاجلة

"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تطلب دعم قطر لحل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط

Print
كوريا الجنوبية تطلب دعم قطر لحل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط كوريا الجنوبية تطلب دعم قطر لحل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط

مصراوي Masrawy

08:42 ص الخميس 14 يناير 2021

سول - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن نائب وزير الخارجية تشوي جونج-جون طالب قطر خلال زيارته لها يوم أمس بتقديم الدعم لحل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط الكورية وطاقمها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أن نائب الوزير اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، واتفق معهم على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات البناء والطاقة والصحة وعلى الساحة الدولية مثل الأمم المتحدة.

وطالبهم تشوي بتقديم أقصى قدر من الدعم، يمكن أن تقدمه قطر، لحل قضية احتجاز السفينة الكورية من قبل إيران.

وأعرب عن ترحيبه بالتوصل إلى استعادة علاقات قطر مع الدول المجاورة لها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في .

كما اجتمع مع وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي واتفق معه على مواصلة التعاون بين البلدين في تطوير الطاقة والنقل.

ومن المقرر أن يعود تشوي إلى بلاده اليوم بعد جولة شملت إيران وقطر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

شبكة عيون الإخبارية