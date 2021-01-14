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النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصراوي Masrawy

08:56 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي .

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كما شهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

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