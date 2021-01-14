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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92.3 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92.3 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92.3 مليون

مصراوي Masrawy

08:41 ص الخميس 14 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 92.3 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 92 مليونا و 317 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 51 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 977 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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