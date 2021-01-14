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شاهد "عين التين" ينتزع كأس الفروسية بحائل.. سباق الـ13 وجوائز الفائزين

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فيما حقق الشوط الأول للدرجة «لم تربح» الجواد "المهجمي".. والثاني "دهاق"

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نظّم ميدان فروسية حائل حفل سباقاته الثالث عشر على دعم نادي سباقات الخيل، عصر أمس الأربعاء؛ حيث تَكَوّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 1400م لكل شوط.

وتفصيلًا، فقد حقق الشوطَ الأول للدرجة «لم تربح» الجوادُ "المهجمي" للمالك والمدرب سلطان صالح الطلاع، بالخيال خالد الرويشد.. والشوط الثاني لمفتوح الدرجات كسبه "دهاق" لمنصور عبدالله العلي، بالمدرب خالد رشيد الهاملي، والخيال البراء المحيميدي.

وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس"، "الفخمة" لإسطبل جياد الكحيلا، والمدرب فهد المسمار، والخيال عبدالله العضيب.. وحقق "عناية المقدم" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى إلى الثالثة" للمالك سلمان صايل الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال رائد الفيروز.

وخطفت الفرس "عين التين" كأس الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2018" بالمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال سليمان الحديبي.

وفي نهاية الحفل، سلَّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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