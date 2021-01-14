إغلاق ميناء برج البرلس بكفر الشيخ لليوم الثاني بسبب نوة "الغطاس"

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - (أ ش أ):

أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس اليوم الخميس حركة دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط، حيث توقفت حركة الملاحة لاستمرار سوء الأحوال الجوية وذلك في بداية نوة "الغطاس".

وكانت المناطق الشمالية بالمحافظة "البرلس وبلطيم وبر بحري ومطوبس" تعرضت لأمطار غزيرة ونشاط شديد للرياح طوال الساعات الماضية، حيث قام الصيادون وأصحاب مراكب الصيد الآلية بتأمين مراكبهم وربطها في أرصفة الميناء؛ تحسبًا لارتفاع الأمواج وعلوها حتى لا يحدث ارتطام المراكب ببعضها.. كما تأثرت تمامًا حركة الصيد في بحيرة البرلس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

كما تسببت مياه الأمطار في إغراق الشوارع، فضلًا عن تأثر حركة السير على الطريق الدولي الساحلي بين بورسعيد والإسكندرية ما أدى إلى قيام السائقين بتقليل سرعة سياراتهم؛ تفاديًا للحوادث والانزلاق على الطرق.