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"الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبال اللوز وعلقان والظهر"

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"الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبال اللوز وعلقان والظهر" "الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبال اللوز وعلقان والظهر"
أمطار رعدية ورياح جنوبية مثيرة للغبار على الحدود والجوف وحائل وتبوك والمدينة

أرشيفية

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان، الظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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