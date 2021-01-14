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الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. وطوارئ بأجهزة المحافظة

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الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. وطوارئ بأجهزة المحافظة الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. وطوارئ بأجهزة المحافظة

مصراوي Masrawy

07:13 ص الخميس 14 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار غزيرة صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار، اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة.
و توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح حتى الثلاثاء المقبل، فيما تتزامن موجة الطقس مع نوة الفيضة الكبرى التي يتوقع استمرارها 5 أيام.

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف متابعة شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، مع تجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع المحافظة.

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