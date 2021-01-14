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واشنطن - (د ب أ):

أعلنت إدارة تطبيق سناب شات ، الأربعاء، أنها ستحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل دائم.

وكان حساب ترامب قد تم تعليقه الأسبوع الماضي بعد تحريضه على اقتحام مبنى الكابيتول.

وفي سياق متصل، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الأربعاء، عن قرار الشركة بتعليق حساب ترامب بشكل دائم، لكنه وصف ذلك بأنه يشكل سابقة خطيرة.

وحظرت شركة تويتر حساب ترامب بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.

وقال: "أنا لا أحتفل أو أشعر بالفخر لضرورة حظر ترامب من تويتر .. فبعد تحذير واضح أننا سنتخذ هذا الإجراء ، اتخذنا قرارا وفقا لأفضل المعلومات التي حصلنا عليها بناء على التهديدات المادية للسلامة على تويتر وخارجه".