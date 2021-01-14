أخبار عاجلة

"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سناب شات يحظر حساب بشكل دائم

Print
سناب شات يحظر حساب ترامب بشكل دائم سناب شات يحظر حساب بشكل دائم

مصراوي Masrawy

07:01 ص الخميس 14 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعلنت إدارة تطبيق سناب شات ، الأربعاء، أنها ستحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد بشكل دائم.

وكان حساب ترامب قد تم تعليقه الأسبوع الماضي بعد تحريضه على اقتحام مبنى الكابيتول.

وفي سياق متصل، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الأربعاء، عن قرار الشركة بتعليق حساب ترامب بشكل دائم، لكنه وصف ذلك بأنه يشكل سابقة خطيرة.

وحظرت شركة تويتر حساب ترامب بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.

وقال: "أنا لا أحتفل أو أشعر بالفخر لضرورة حظر ترامب من تويتر .. فبعد تحذير واضح أننا سنتخذ هذا الإجراء ، اتخذنا قرارا وفقا لأفضل المعلومات التي حصلنا عليها بناء على التهديدات المادية للسلامة على تويتر وخارجه".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ

ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ

شبكة عيون الإخبارية