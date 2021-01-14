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"سابقة تاريخية".. إحالة للمحاكمة أمام الشيوخ للمرة الثانية

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"سابقة تاريخية".. إحالة ترامب للمحاكمة أمام الشيوخ للمرة الثانية "سابقة تاريخية".. إحالة للمحاكمة أمام الشيوخ للمرة الثانية

مصراوي Masrawy

12:57 ص الخميس 14 يناير 2021

واشنطن - (ا ف ب)

بات دونالد أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب، الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وقبل أسبوع من مغادرته البيت الأبيض، صوّت النواب بأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 لصالح توجيه الاتّهام إلى الرئيس الذي من غير المتوقّع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ قبل انتهاء ولايته في 20 الجاري.

وصوّت جميع النواب الديمقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار "العزل" هذا.

وبما أنّ الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب فإنّ إقرار اللائحة الاتهامية كان مضموناً، لكنّ السؤال الأهمّ الذي شغل الأمريكيين الأربعاء هو كم من الجمهوريين سينشقّون وينضمّون إلى الأغلبية الديمقراطية.

ومن بين الجمهوريين العشرة الذين انشقّوا النائبة ليز تشيني التي تُعتبر ثالث أكبر مسؤول في الحزب في مجلس النواب.

وإذا كانت إحالة ترامب إلى المحاكمة للمرة الثانية لن تقصّر ولايته إلا أنّها ستلطّخ عهده إلى الأبد وستجعله يغادر البيت الأبيض في حالة من الخزي.

ولم يصدر عن ترامب، المعزول في البيت الأبيض، أي ردّ فعل في الحال، لكنّه كان استبق الخطوة النيابية بإصدار بيان مقتضب قال فيه لأنصاره في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات "أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وبعدم انتهاك القانون وبعدم ممارسة التخريب من أي نوع. ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات".

وصوّت مجلس النواب على اتهام الرئيس بعد ساعات من النقاشات الصاخبة. وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إن "رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرًا مؤكدًا وفوريًا على الأمة التي نحبّ جميعًا".

بدوره حضّ النائب الديمقراطي ستيني هوير زملاءه على "رفض العصيان والطغيان والتمرّد" والتصويت لصالح توجيه الاتهام لترامب بقصد عزله "من أجل أميركا ودستورنا والديموقراطية والتاريخ".

ووجّه الاتهام إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و"القتال" لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة قال الديمقراطيون إنّها حرّضت جموعًا من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.

وفي مجلس الشيوخ لم يستبعد زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل أن يصوّت لصالح إدانة ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.

وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين "لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".

وبموجب الدستور فإن مجلس النواب يتهم الرئيس ومجلس الشيوخ يحاكمه. ولا بدّ من توافر غالبية الثلثين لإدانته وعزله.

وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترامب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحيث لم يصوّت سوى عضو جمهوري واحد الى جانب الديمقراطيين لإدانة الرئيس.

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