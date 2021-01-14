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أمطار وانخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بمنخفض جوي اليوم

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أمطار وانخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بمنخفض جوي اليوم أمطار وانخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بمنخفض جوي اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط تنشط معه الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس من برودة الطقس تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوضح الخرائط المرفقة على الترتيب الحالة الجوية المؤثرة على البلاد، أن درجات الحرارة تنخفض حوالي 6 درجات مئوية على معظم الأنحاء لتعود حول معدلاتها الطبيعة.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظة الدلتا.

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