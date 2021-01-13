البرتغال تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لشبونة - (د ب ا)

سجلت البرتغال اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ظهرت 10556 حالة جديدة في يوم واحد، وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق البالغ 10176 الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي، ما يرفع الإجمالي إلى 507108.

وانخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بواقع ثلاثة إلى 596، بحسب بيانات حكومية، وتبلغ سعة الخدمة الصحية حوالي 960 سريرًا بوحدات العناية المركزة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 156 إلى 8236، وهو أيضًا زيادة يومية قياسية.