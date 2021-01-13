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مصير حكومة كونتي مجهول بعد استقالة وزيرتين من حزب "إيطاليا فيفا"

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مصير حكومة كونتي مجهول بعد استقالة وزيرتين من حزب "إيطاليا فيفا" مصير حكومة كونتي مجهول بعد استقالة وزيرتين من حزب "إيطاليا فيفا"

مصراوي Masrawy

10:42 م الأربعاء 13 يناير 2021

روما - (ا ف ب)

بات مصير الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي، مهددًا بعد استقالة وزيرتين، الأربعاء، تنتميان إلى حزب "إيطاليا فيفا" الصغير الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي. ولم يعد الائتلاف الحاكم واثقًا بأنه يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ.

استقالت الأربعاء وزيرتان في الحكومة الإيطالية تنتميان إلى حزب "إيطاليا فيفا" الصغير، الأمر الذي يهدد الائتلاف الحاكم برئاسة جوزيبي كونتي إذ لم يعد واثقًا بأنه يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ.

وأعلن زعيم هذا الحزب، رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، في مؤتمر صحفي استقالة وزيرتين تمثلان حزبه هما وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة العائلة إيلينا بونيتي.

ومن دون أعضاء مجلس الشيوخ الـ18 الذين يمثلون "إيطاليا فيفا"، يحتاج كونتي إلى داعمين جدد في المجلس، في حين أن غالبيته في مجلس النواب كافية إلى حد بعيد.

ويأخذ رينزي على كونتي تفرده في إدارة أزمة وباء (كوفيد-19) وخطته لإنفاق أكثر من مئتي مليار يورو سيمنحها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في إطار خطتها الضخمة للنهوض.

وقال رينزي في مؤتمره: "لن نسمح لأحد بأن تكون له سلطات كاملة. هذا يعني أن عادة الحكم بمراسيم قوانين تتحول إلى مراسيم قوانين أخرى تشكل بالنسبة إلينا مساسًا بقواعد اللعبة. نطلب احترام القواعد الديمقراطية".

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