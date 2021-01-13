"رفضوا الاستسلام".. إثيوبيا: مقتل ٣ قيادات في تيجراي بينهم وزير الخارجية الأسبق

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن أن قوات الجيش قتل ثلاثة من أعضاء الحزب الحاكم السابق في إقليم تيجراي الذي شهد نزاعًا دمويًا في نهاية ٢٠٢٠، من بينهم وزير خارجية إثيوبيا السابق سيوم مسفين، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت إثيوبيا، إن قواتها قتلت 3 من كبار مسؤولي "جبهة تحرير شعب تيجراي" في شمالي البلاد.

وأوضح الجيش الإثيوبي أنه من بين القتلى، سيوم مسفين، الذي شغل منصب وزير خارجية إثيوبيا نحو عقدين، إلى جانب وزير الشؤون الفيدرالية السابق، أباي تسيهاي، ورئيس البرلمان السابق أسميلاش ولدسيلاسي.

وكان سيوم وزيرًا لخارجية إثيوبيا في الفترة من 1991 حتى 2010.

وذكر بيان للجيش الإثيوبي، أن الرجال لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار، جرى مع الأمن الشخصي للعصبة الإجرامية، بعد رفضهم الاستسلام.