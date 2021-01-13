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وزارة التعليم تكشف عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

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وزارة التعليم السعودية تكشف عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني وزارة التعليم تكشف عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

مصراوي Masrawy

10:21 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

كشفت وزارة التعليم ، مساء الأربعاء، عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان الوزارة قوله، إنه حرصًا من قيادات المملكة، على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وتأكيدًا على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بُعد خلال الفترة السابقة، وتشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس على موقع "يوتيوب"، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يُعد نجاحًا للتعليم في المملكة، فقد تقرر اتخاذ آلية للفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت الوزارة السعودية، عن استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وذكرت أن اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

وأشارت إلى أن الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تكون عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المُبلغة من وزارة الصحة.

وأكدت وزارة التعليم ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة، كما أشادت بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حافل بالنجاح والتفوّق، والصحة والسلامة للجميع.

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مصراوي Masrawy

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