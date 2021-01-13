أخبار عاجلة

صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
الجيش الأمريكي يعلن اكتمال انسحاب قواته من الصومال -
الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية -
الاتحاد الأوروبي: كورونا يهدد بتوسيع الفجوة بين دول منطقة اليورو -
مواجهات عنيفة في منطقة التضامن أكبر حي شعبي في تونس -
مصدر أمني يكشف مفاجأة حول مُصنعة الحلويات الخادشة للحياة بنادي الجزيرة -
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النمسا تكتشف 70 حالة اشتباه بسلالة كورونا المتحورة

Print
النمسا تكتشف 70 حالة اشتباه بسلالة كورونا المتحورة النمسا تكتشف 70 حالة اشتباه بسلالة كورونا المتحورة

مصراوي Masrawy

10:00 م الأربعاء 13 يناير 2021

فيينا - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة النمساوي اليوم الأربعاء، الاشتباه فى 70 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من المسبب لمرض (كوفيد19)، التى تم اكتشافها في البداية فى انجلترا.

وقال رودولوف انشوبر، إنه فى ضوء هذا التطور، يعتقد أن النمسا سوف تدخل قريبًا فى "مرحلةخطيرة للغاية من جائحة كورونا".

وتعمل السلطات الصحية حاليًا من أجل مواجهة تفشى جائحة كورونا ومتابعة حالات الإصابة فى محاولة لتحديد كيفية وصول السلالة الجديدة إلى النمسا.

وتعتزم النمسا إغلاق 45 نقطة عبور صغيرة مع سلوفاكيا، والتشيك اعتبارًا من غد الخميس، وفقا لمرسوم صادر عن وزارة الداخلية.

واعتبارًا من يوم الجمعة، سوف تعمل النمسا بنظام التسجيل الإلكترونى مسبقًا لمن يرغبون فى دخول البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

شبكة عيون الإخبارية