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السياحة تطلق ترويجيًا لمبادرة "شتي في "

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السياحة تطلق فيديو ترويجيًا لمبادرة "شتي في مصر" السياحة تطلق ترويجيًا لمبادرة "شتي في "

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09:47 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ترويجيًا لمبادرة "شتي في " والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، على أن يتم تفعيلها بداية من 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير 2021.

وبحسب بيان اليوم، فقد تم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر وتنظيم رحلات:

من القاهرة إلى كل من: "الأقصر- أسوان- شرم الشيخ- طابا- الغردقة- ومرسى علم".

ومن الإسكندرية إلى: "الأقصر وأسوان".

بسعر موحد، ذهابا وإيابا، يتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه شاملة الضرائب، إضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاث وأربع وخمس نجوم والتي ستطبق أسعارا تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة.

كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهاب وعودة شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:

- من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري، وإلى أسوان 1800 جنيه.

- من القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

وتم التأكيد خلال إطلاق هذه المبادرة على ضرورة الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

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