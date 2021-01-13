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البرهان يؤكد قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض

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البرهان يؤكد قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض البرهان يؤكد قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض

مصراوي Masrawy

09:54 م الأربعاء 13 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها.

وقال البرهان، خلال زيارته اليوم الأربعاء لولاية القضارف (شرق السودان) برفقة نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي ابراهيم، ومخاطبته القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية، إن القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية.

وأشاد البرهان، بالملاحم والبطولات التي سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها.

وحيا تضحيات منسوبي القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم من أجل السودان وعزته وكرامته.

وتعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته قرية اللية، وتقديمه العزاء في مواطنيها الذين اغتالتهم عصابات الشفتة بمعاونة القوات الاثيوبية، بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن القوات المسلحة المرابطة داخل الحدود السودانية، أكدت التزامها بالدفاع عن أرض البلاد ومكتسبات شعبها.

في صعيد متصل، كان في استقبال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، بمنطقة ابو عاروض، في مستهل زيارته لولاية القضارف، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض، والقيادات العسكرية بالمنطقة.

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