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بيلوسي تصف مهاجمي الكونجرس بأنهم "إرهابيون محليون"

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بيلوسي تصف مهاجمي الكونجرس بأنهم "إرهابيون محليون" بيلوسي تصف مهاجمي الكونجرس بأنهم "إرهابيون محليون"

مصراوي Masrawy

09:51 م الأربعاء 13 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأفراد الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأسبوع الماضي بأنهم ليسوا وطنيين "إرهابيون محليون" أرسلتهم كلماتُ الرئيس.

وأضافت بيلوسي في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "هؤلاء المتمردين ليسوا وطنيين. إنهم لم يكونوا جزءاً من قاعدة سياسية يجب الاهتمام بها وإدارتها. إنهم كانوا إرهابيين محليين ويجب أن تسود العدالة".

وأشارت بيلوسي إلى أن هؤلاء الأفراد "لم يظهروا من الفراغ. إنهم أرسلوا إلى هنا، أرسلتهم كلمات للرئيس".

وقالت بيلوسي إن الرئيس رأى المتمردين ليسوا أعداءً للحرية، كما هم ، ولكن كوسيلة لهدف رهيب.

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