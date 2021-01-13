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زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب: مسؤول عن اقتحام الكونجرس

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زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب: ترامب مسؤول عن اقتحام الكونجرس زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب: مسؤول عن اقتحام الكونجرس

مصراوي Masrawy

09:50 م الأربعاء 13 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس مسؤول عن هجوم مبنى الكونجرس الذي وقع منذ أيام.
ورفض مكارثي في الوقت نفسه وخلال مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، عزل ترامب، قائلاً "إنه سيكون خطأ".

وأوضح أن ترامب "يتحمل مسؤولية هجوم الأربعاء على الكونجرس من قبل مثيري الشغب".

وأكد مكارثي أنه كان على ترامب إدانة "الغوغاء على الفور عندما رأي ما كان يجري" وأن هذه الحقائق تتطلب تحركاً فورياً من الرئيس ترامب.

ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي الهجوم بأنه غير ديمقراطي وإجرامي.

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