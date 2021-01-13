عاطل يقتل شقيقته بسبب حملها سفاحًا في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أنهى شاب، حياة شقيقته، اليوم الأربعاء، بكتم أنفاسها، بإحدى قرى مركز المنيا، بعدما اكتشف حملها سفاحًا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من مركز شرطة المنيا، بوقوع جريمة قتل بإحدى القرى، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة ربة منزل، 25 عامًا، وأنها فارقت الحياة.

وأفادت تحريات البحث الجنائي، ومباحث مركز شرطة المنيا، أن المتهم بارتكاب الواقعة شقيقها، 31 عامًا، حاصل على دبلوم، وأنه كان يشك في سلوك المجني عليها، خاصة بعدما شعرت ببعض الأعراض المرضية والغثيان، وبالتوجه للطبيب اكتشف حملها، رغم أنها مطلقه منذ ما يقرب من نحو 10 أشهر، وخوفًا من الفضيحة تخلص منها.

وتبين أن المتهم دخل على شقيقته وكتم أنفاسها وخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام أحد الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، التي تحرر عنها المحضر رقم 250 إداري مركز المنيا، وبإحالة المتهم إلى النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.