إجراء ولادة قيصرية عاجلة لمصابة بكورونا في "دهب المركزي"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى دهب المركزي، اليوم الأربعاء، جراحة ولادة قيصرية عاجلة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن السيدة حضرت لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق، مع صعوبة بالبلع، وجرى معرفة التاريخ المرضي لها، وكان التشخيص المبدئي اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور جرى أخذ مسحة Pcr لها.

وأوضح أنه بتوقيع الكشف والفحص الطبي وإجراء الأشعة التلفزيونية، تبين أنها حامل في الأسبوع الثامن والثلاثين، مع وجود نقص شديد بالمياه حول الجنين، ووضعيته غير منضبطة، وأيضًا ارتفاع بضغط الدم مما يعرض حياة الطفل للخطر.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى قرر تحضير المريضة للعمليات، لإجراء جراحة قيصرية لاستخراج الجنين، مؤكدًا أن الأم والجنين بحالة صحية جيدة، بعد أن جرى تحويل المريضة لقسم العزل بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لتأكد نتيجة المسحة والتحاليل بأن المريضة إيجابي كورونا.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمد علاء، مدير المستشفى، ولأعضاء الفريق الطبي من أطباء جامعة قناة السويس العاملين ضمن الفريق الطبي، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع جامعة قناة السويس، وأطباء وتمريض وفنيين الوزارة، على جهودهم لإنجاح هذه الجراحة والتعامل باحترافية وفقًا لمعاير الجودة للتحكم في العدوى.