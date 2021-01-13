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تنفيذاً لوصيته.. دفن جثمان الشاعر "العصيمي" بمسقط رأسه بالطائف

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تنفيذاً لوصيته.. دفن جثمان الشاعر "العصيمي" بمسقط رأسه بالطائف تنفيذاً لوصيته.. دفن جثمان الشاعر "العصيمي" بمسقط رأسه بالطائف
فجعت الساحة الشعرية بنبأ وفاته بعد معاناته مع المرض

تنفيذاً لوصيته.. دفن جثمان الشاعر

بناء على توصية فقيد الساحة الشعرية الشاعر مستور العصيمي لأبنائه فقد تقرر غداً الخميس الصلاة عليه بجامع السور ودفن جثمانه في مسقط رأسه بوادي بسل بالطائف سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي التفاصيل، فُجِعت الساحة الشعرية صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف، مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

وحول سيرته، فقد ولد الشاعر مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1350 هـ -وبدأ الشعر عام 1362 ويعتبر من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية لاقى فطاحلة الشعراء مثل مطلق الثبيتي وصياف الحربي وجار الله السواط وشلويح المطيري وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي ومعيض العجي ورشيد الزلامي ومحمد بن جرشان، وله قصيدة كتابية واحدة فقط وأيضاً له الكثير من مواجهات القلطة مع كبار الشعراء مثل: مطلق الثبيتي وصياف الحربي وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي وشليويح المطيري ومعيض العجي ورشيد الزلامي وجار الله السواط وسعد البقمي (المعنى) وخلف بن هذال العتيبي ومحمد بن جرشان البقمي وغيرهم، رحم الله من مات منهم ويحفظ من بقي منهم.

وأقيم للشاعر العصيمي، حفل تكريم يوم الخميس 19/1/1435 هـ في مدينة الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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