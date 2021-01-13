بمناسبة العيد القومي.. محافظ أسوان يعلن افتتاح عدة مشروعات (صور)

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إن العيد القومي سيشهد سلسلة غير مسبوقة من الافتتاحات للمشروعات والتي جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل، من أجل استعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وأحد أهم المشاريع والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية.

وأضاف أنه جار الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان، إذ يضم إنشاء نوافير مائية راقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات، وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحي أو ميدان المحطة.

وتابع، أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل في وسطها النصب التذكاري للشهداء، و 4 تماثيل، علاوة على أنه جار تغطية السوق السياحي القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والحريق.

وأوضح أنه من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري، جار تنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات السيرفيس تدريجيًا لتفريغ مدينة أسوان من سيارات الكبود بنهاية يونيو القادم مع تفريغ مدن المحافظة بنهاية ديسمبر 2021 على أن يعمل في القرى فقط.

وأضاف المحافظ أنه سيجرى افتتاح عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي انتهى العمل فيها، كما سيجرى تسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتميز، بالإضافة إلى افتتاح كوبري ومحور كلابشة.