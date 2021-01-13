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"إن بي سي": ماكونيل لن يوافق على عقد جلسة بالشيوخ لمحاكمة قبل ١٩ يناير

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"إن بي سي": ماكونيل لن يوافق على عقد جلسة بالشيوخ لمحاكمة ترامب قبل ١٩ يناير "إن بي سي": ماكونيل لن يوافق على عقد جلسة بالشيوخ لمحاكمة قبل ١٩ يناير

مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

قال متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن زعيم الأغلبية لن يوافق على عقد جلسة طارئة بمجلس الشيوخ قبل ١٩ يناير الجاري، قبل يوم واحد فقط على تنصيب الرئيس جو بايدن.

وذكر المتحدث لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن ذلك يعني أن محاكمة مجلس الشيوخ لن تبدأ على الأرجح إلا بعد مغادرة الرئيس لمنصبه.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، المرحلة الثانية من القواعد الإجرائية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على العنف في أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

ورأى المجلس في قراره، أن ترامب خان منصبه ويضر بالدستور ومسار الديمقراطية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيحاكم لأنه أخل بواجبات منصبه.

‏وبدأ مجلس النواب الأمريكي في المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهمًا إلى الرئيس ترمب تمهيدًا لمحاكمته.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية.

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