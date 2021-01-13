بعد إعلان خريطة التسليمات.. إجراءات الحصول على 3 أنواع من شقق الإسكان

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان 2021 الإعلان عن خريطة تسليمات في معظم المشروعات خاصة شقق الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر، ويتساءل الحاجزون عن إجراءات استلام وحداتهم، والتي جاءت على النحو التالي:

- بالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي، بعد توقيع العقود من قبل البنك، تأتي مرحلة مهمة أثناء استلام الشقة الخاصة بكل حاجز وهي تركيب عداد الكهرباء والمياه.

- يتوجه الحاجز إلى جهاز المدينة التابع لها وحدة الإسكان الاجتماعي وتجهيز 3 نسخ من عقد ملكية الشقة وصورة البطاقة، ويتم سداد 1200 جنيه ثمن عداد الكهرباء، ويمكن أن يقل أو يزيد قليلا، للحصول على إيصال لتقديمة لشركة الكهرباء، ثم سداد ما يقرب من 1300 جنيه رسوم عداد المياه والتركيب.

- بعد ذلك يتم التوجه بكل الأوراق إلى مكتب التسليمات التابع لجهاز المدينة، وتختمها بختم النسر؛ تتمكن من معاينتها ثم استلامها.

الأمر لا يختلف كثيرا في استلام شقق دار مصر أو سكن مصر، حيث تتمثل الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية التوجه لبنك التعمير والإسكان في الفرع التابع لمدينة المتواجد بها الوحدة لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بأصل خطاب البنك منع الشيكات الموقع عليها.

- الخطوة الثالثة، التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة ثم استلامها.

ويمكن معرفة أرقام العمارات والمواعيد الخاصة باستلام شقق سكن مصر من هنا

كما يمكن معرفة موايعد استلام شقق دار مصر من هنا.

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