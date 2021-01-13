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بالصور.. بدء أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية

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بالصور.. بدء أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية بالصور.. بدء أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

09:12 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بدأت وزارة السياحة والآثار، تنفيذ أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الري ومجلس مدينة القناطر الخيرية.

ياتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، على تنفيذ كافة أعمال ترميم الكوبري بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى أن المشروع يتضمن أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود.

وقال سامح شنيشن المدير التنفيذي للوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبري وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبري وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.​

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