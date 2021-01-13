ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة من جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين الحامول في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كمية من الدقيق البلدي المدعم، المحظور تداوله خارج منظومة الخبز، قبل بيعها في السوق السوداء.

وكانت معلومات وردت لمدير إدارة تموين الحامول، بتجميع سيدة كمية من الدقيق البلدي المدعم، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووفق ذلك شكل مدير إدارة تموين الحامول، حملة توجهت إلى مكان المتهمة وجرى ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج منظومة الخبز، زنة الجوال الواحد 50 كيلو جرامًا، بإجمالي نصف طن.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 127 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، فيما جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة والتي جرى إخطارها لمباشرة التحقيقات.