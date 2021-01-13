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تركها في منتصف الطريق.. سائق يعاقب فتاة رفضت تحرشه بها في المنيا

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تركها في منتصف الطريق.. سائق يعاقب فتاة رفضت تحرشه بها في المنيا تركها في منتصف الطريق.. سائق يعاقب فتاة رفضت تحرشه بها في المنيا

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 13 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

ألقت إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، القبض على سائق سيارة أجرة، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة داخل السيارة، ومعاقبته لها لرفضها "التحرش"، بتركها في منتصف الطريق أثناء توجهها لمركز مغاغة شمال المحافظة قادمة من مركز بني مزار المجاور.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغ من فتاة في العقد الثاني من عمرها، يفيد بتعرضها التحرش من سائق ميكروباص "أجرة" أثناء استقلالها العربة، وأنه يعمل بخط سير "مغاغة -بني مزار"، وعندما تصدت له بالصراخ عاقبها بتركها في منتصف الطريق وفر هاربًا.

كلّف اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث بني مزار، بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وبتقنين وتكثيف التحريات تبين أن السائق مقيم بإحدى القرى التابعة إداريًا لمركز مغاغة، وجرى القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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