أخبار عاجلة

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا -
"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى بينهم موظف بقوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

Print
قتلى وجرحى بينهم موظف بقوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى قتلى وجرحى بينهم موظف بقوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

مصراوي Masrawy

09:05 م الأربعاء 13 يناير 2021

نيروبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من الأشخاص بينهم موظف بقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة عدد آخر فى القتال مع المتمردين خارج العاصمة بانجي.

وقال فلاديمير مونتيرو، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المسؤول فى بانجى لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. ا) إن رجال حفظ السلام كانوا يتولون مهام الحراسة فى مواجهة هجوم للمتمردين على بانجى، عندما وقع الهجوم عليهم.

وقال المتحدث، إن قوات حفظ السلام، وبدعم من مروحية، نجحت فى صد المتمردين.

وأضاف إن عددًا من المتمردين قتلوا وتم إلقاء القبض على عدد آخر، دون أن يحدد عددهم.

واجتاح المتمردون الموالون للرئيس السابق فرانسوا بوزيزى، عدة مدن بالفعل بعد رفضهم انتخابات 27 ديسمبر الماضي، التي تم حرمان بوزيزى من خوضها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

شبكة عيون الإخبارية