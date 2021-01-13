أخبار عاجلة

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا -
"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تمنح موافقة طارئة لاستخدام لقاح "سينوفاك" الصينى

Print
تركيا تمنح موافقة طارئة لاستخدام لقاح "سينوفاك" الصينى تركيا تمنح موافقة طارئة لاستخدام لقاح "سينوفاك" الصينى

مصراوي Masrawy

09:04 م الأربعاء 13 يناير 2021

اسطنبول - (د ب أ)

منحت الجمعية الطبية التركية، اليوم الأربعاء، الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، المرض الناجم عن المستجد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن اختبارات المرحلة الثالثة تظهر أن اللقاح "آمن بالقدر الكافي" مضيفا أن تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية سيبدأ في اليوم التالي.

وذهب قوجة إلى مستشفى في أنقرة لتلقي اللقاح ودعا الآخرين إلى القيام بذلك ايضا.

وتلقت تركيا ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح الصيني الصنع في أواخر ديسمبر.

وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة، حوالي 3ر2 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 منذ مارس، وحوالي 23 ألف حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، 9809 حالات إصابة جديدة و 171 حالة وفاة بسبب (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

انتقدت الجمعية الطبية التركية لافتقارها للشفافية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

شبكة عيون الإخبارية