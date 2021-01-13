تركيا تمنح موافقة طارئة لاستخدام لقاح "سينوفاك" الصينى

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مصراوي Masrawy

اسطنبول - (د ب أ)

منحت الجمعية الطبية التركية، اليوم الأربعاء، الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن اختبارات المرحلة الثالثة تظهر أن اللقاح "آمن بالقدر الكافي" مضيفا أن تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية سيبدأ في اليوم التالي.

وذهب قوجة إلى مستشفى في أنقرة لتلقي اللقاح ودعا الآخرين إلى القيام بذلك ايضا.

وتلقت تركيا ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح الصيني الصنع في أواخر ديسمبر.

وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة، حوالي 3ر2 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 منذ مارس، وحوالي 23 ألف حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، 9809 حالات إصابة جديدة و 171 حالة وفاة بسبب (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

انتقدت الجمعية الطبية التركية الحكومة لافتقارها للشفافية.