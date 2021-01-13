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مصراوي Masrawy



كتب - محمد صفوت:

يسابق الديمقراطيون الزمن من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من منصبه قبل 7 أيام فقط من موعد تسليم السلطة في واشنطن، للرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي الوقت الذي يواجه ترامب "عزلة" غير مسبوقة تخلى جمهوريون عن دعمه وأعلنوا تضامنهم ودعمهم للإجراءات الهادفة إلى عزله ومحاكمته بتهمة التحريض على العنف والتمرد إثر أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الجاري بمبنى الكابيتول، تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وشبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء، أن نحو 10 جمهوريين أعلنوا صراحة دعم الإجراءات الرامية لعزل ترامب تمهيدًا لمحاكمة برلمانية بتهمة التحريض على العنف، ورأوا أن خطابه لأنصاره يوم 6 يناير أثار العنف في البلاد ويجب محاسبته على ذلك، وتشكل موافقة بعض الجمهوريين على عزل ترامب، تحولًا بارزًا. ففي سنة 2019، لم يوافق أي جمهوري على إجراءات عزل ترامب، واتهامه بمحاولة الضغط على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقًا بشأن نجل خصمه السياسي، وقتئذ، جو بايدن.

كاتكو أول جمهوري يعلن تصويته لعزل ترامب

وأعلن السيناتور الجمهوري جون كاتكو، عن دعمه لإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح أول جمهوري يدعم عزل ترامب في الكونجرس، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ونشر كاتكو، بيانًا عبر حسابه على تويتر، أكد خلاله أن ترامب شجع أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول الأسبوع الماضي، بترويجه المستمر لأكاذيب حول تزوير الانتخابات الرئاسية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها أن ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مساء أمس الثلاثاء، أعرب عن سعادته لأن الديمقراطيين يتجهون لعزل ترامب، معتقدًا أن ذلك "سيسهل إزاحته من الحزب".

ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب

بدورها أعلنت النائبة الجمهورية ليز تشيني، وهي ثالث أبرز شخصية جمهورية في مجلس النواب الأمريكي، عن أنها ستصوت لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت ليز تشيني، إنه لم تكن هناك خيانة أكبر مما حدث من ترامب، ولم يحدث أن رئيسًا للولايات المتحدة خان منصبه ويمينه الدستورية.

سيناتورة جمهورية: علينا الاصطفاف وراء الحقيقة

من جانبها ترى السيناتورة الجمهورية عن ولاية واشنطن، أن الحزب سيحقق منفعه كبرى حال اختار نوابه الاصطفاف إلى جانب الحقيقة، بشأن أعمال العنف التي وقعت في الكونجرس الأسبوع الماضي، التي تراها محطة فارقة في تاريخ البلاد.

قادة جمهوريون: لن نضغط على نواب الحزب

وأكد قادة جمهوريون وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" أنهم لن يضغطوا "بشكل رسمي" على نواب الحزب بمجلس النواب الأمريكي، من أجل ثنيهم عن التصويت لصالح عزل الرئيس.

كينزينجر: ترامب نكث القسم ويجب عزله

بدورع أعلن السيناتور الجمهوري بمجلس النواب آدم كينزينجر، المعروف بانتقاده الدائم لسياسة ترامب، تأييده للإجراءات والمساعي الهادفه لعزل الرئيس قبل أيام قليلة من تسليم السلطة لبايدن.

ويرى أن خطاب ترامب في 6 يناير شجع الغوغاء والرعاع وأثار غضبهم، ودفعهم إلى أعمال الشغب التي وقعت واقتحام الكونجرس.

وأكد أن ما فعله ترامب يعد نكثًا للقسم الدستوري الذي أداه قبل تنصيبه رئيسًا للبلاد، وتساءل إذا لم تكن هذه الأفعال مستوجبة للعزل، فما هي الأفعال التي تستوجب ذلك؟.

سيناتور جمهوري: ترامب لم يبد أي أسف على ما فعله انصاره

بدوره استنكر النائب الجمهوري في مجلس النواب، فريد أوبتون، أعمال الشغب التي وقعت في الكونجرس، من قبل أنصار ترامب، كما استنكر رد فعل الرئيس على ما بدر من أنصاره إذ لم يبد أسفه على ما فعلوه.

في غضون ذلك، تقول النائبة عن الحزب الجمهوري، جيم هيريرا بوتلر، إنها ستصوت لصالح عزل ترامب في مجلس النواب، لأنه تؤمن بأن ترامب نكث القسم الذي أداه لشغل المنصب.

أقر مجلس النواب الأمريكي، المرحلة الثانية من القواعد الإجرائية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على العنف في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

ورأى المجلس في قراره، أن ترامب خان منصبه ويضر بالدستور ومسار الديمقراطية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيحاكم لأنه أخل بواجبات منصبه.

‏وبدأ مجلس النواب الأمريكي في المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهمًا إلى الرئيس ترمب تمهيدًا لمحاكمته.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.