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إصداره مارس المقبل.. "قومي المرأة" يعد "كودا أخلاقيا" لوسائل التواصل

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إصداره مارس المقبل.. "قومي المرأة" يعد "كودا أخلاقيا" لوسائل التواصل إصداره مارس المقبل.. "قومي المرأة" يعد "كودا أخلاقيا" لوسائل التواصل

مصراوي Masrawy

06:36 م الأربعاء 13 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

بحثت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة التكليف الخاص بإعداد الكود الأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار "الكود الإعلامي" الذي أعدته اللجنة من قبل، وهو كود الهدف الرئيسي منه هو كيفية نشر ثقافة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لدى السيدات والخروج.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني، أنه سيتم إعداد بمقترحات ترفع إلى البرلمان بشأن سن تشريعات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي واستخداماته ومناهضة العنف والابتزاز وكافة الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها المرأة من خلال الاستخدام الخاطئ وغير المرشد لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن إعداد الكود الأخلاقي يأتي في إطار المسئولية المجتمعية للجنة الإعلام بالمجلس التي تكافح كافة أشكال العنف والإساءة لصورة المرأة المصرية عبر كافة وسائل الإعلام.

وأضافت أنه من المنتظر أن يصدر الكود الأخلاقي الجديد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس القادم وهو شهر أعياد المرأة والأم.

ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش كذلك تقييم الفعاليات التى نفذتها اللجنة خلال حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي شملت ثلاث ندوات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".​

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