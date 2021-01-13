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الإفتاء: أول أيام شهر جمادى الآخرة.. غدا

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الإفتاء: أول أيام شهر جمادى الآخرة.. غدا الإفتاء: أول أيام شهر جمادى الآخرة.. غدا

مصراوي Masrawy

06:01 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عَشر من شهر يناير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بالعين المجردة .

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الرابع عَشر من شهر يناير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاءبخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح ، وتمنت له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على َ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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