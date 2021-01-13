محافظ جنوب سيناء: 2021 عام تطوير مدينة دهب

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جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لقاءًا موسعًا للمتابعة الأسبوعية بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، وعدد كبير من مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأعلن المحافظ أن عام 2021 سيكون عام مدينة دهب، وسيجري تطويرها بما يتناسب مع موقعها المتميز ومقوماتها السياحية الكبيرة، من خلال اتخاذ ما يلزم من إقامة مشروعات ورفع كفاءة وتطوير، وتفعيل كافة التوجهات السياسية نحو الارتقاء بالتجمعات البدوية واستكمال منظومة الطرق.

وناقش المحافظ مراحل التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والاستعداد لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية.

وكلف السكرتير العام بمتابعة تنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه، وحل التشابك بين مجالس المدن والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على أن يجري إزالة كافة العقبات بالتوازي مع أعمال التنفيذ لمشروعات محطات التحلية.

وأكد على سرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير جنوب سيناء، لتكون جاهزة للافتتاح خلال أعياد المحافظة في مارس المقبل.

وأوضح المحافظ أن جهاز التعمير يقوم بإنشاء مزرعة 30 يونيو بمدينة الطور، ومناحل العسل، ومزرعة الزيتون، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق، ومشروعات الإنارة والتجمعات البدوية.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المدن كل على حدة كافة المشروعات الجارية على أرض كل مدينة وتحديد نسب التنفيذ بكافة المشروعات، والمشروعات الجاهزة للافتتاح بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي في 19 مارس المقبل.