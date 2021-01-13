أخبار عاجلة

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
بعد اقتحامها الكونجرس.."FBI" يحقق في نية امرأة بيع كمبيوتر بيلوسي لروسيا -
الإمارات: تطعيم مليوني شخص بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مسروقات داخل المقابر.. القبض على لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر

Print
مسروقات داخل المقابر.. القبض على لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر مسروقات داخل المقابر.. القبض على لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر

مصراوي Masrawy

06:21 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر وإخفاء المسروقات بالمقابر.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من أحد حراس الجراجات بمنطقة المنشية ـ دائرة القسم، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج محل عمله لإخفاء دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية " ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه "ر.ح"، 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 15 قضية أخرهم 247 لسنة 2009م منشأة ناصر "مخدرات".

وضُبط بحوزته "دراجة بخارية بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقة ذات العيار".

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من "ا.م"، 26 سنة، موظف ببنك، مقيم دائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُبلغ بسرقتها وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة مقابر المجاورين الكائنة بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

"مجبرون على الصمت".. 22 ساعة لأسرة سورية في طريق الموت لدخول مصر "فيديو"

"مجبرون على الصمت".. 22 ساعة لأسرة سورية في طريق الموت لدخول مصر "فيديو"

شبكة عيون الإخبارية