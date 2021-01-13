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تعلن إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في جنوب السودان

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روسيا تعلن إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في جنوب السودان تعلن إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في جنوب السودان

مصراوي Masrawy

06:26 م الأربعاء 13 يناير 2021

- (أ.ش.أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه تم إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في جنوب السودان.

وقال ززاخاروفا للصحفيين مساء اليوم الأربعاء: "نتيجة للجهود المبذولة تم إطلاق سراح الروس المعتقلين، ويجري حاليا حل القضايا المتعلقة بمغادرتهم جنوب السودان".

وكانت زاخاروفا أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الخارجية الروسية على علم باحتجاز عدد من المواطنين الروس، بمن فيهم إيليا فارلاموف وبيوتر فيزيلوف. وأشارت إلى أن السفارة الروسية لدى أوغندا وجنوب السودان بالتزامن على اتصال مع المواطنين الروس وتبذل جهودًا لإطلاق سراحهم.

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