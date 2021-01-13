زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب

★ ★ ★ ★ ★

"النواب" يصوِّت اليوم رسميًّا على اتهام الرئيس الأمريكي بالتحريض على العنف

أكد ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترمب، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أبلغ ماكونيل مساعديه بأنه يعتقد أن ترامب ارتكب مخالفات؛ تستوجب عزله، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

من جهته، قال جون كاتكو، العضو الجمهوري في مجلس النواب، أمس الثلاثاء إنه سيصوّت لمساءلة ترامب فيما يتصل بأحداث مبنى الكابيتول، وفق ما أفاد موقع سيراكيوز الإخباري الذي نقل عن بيان صدر عن كاتكو.

يُشار إلى أن مجلس النواب يصوّت الأربعاء على اتهام ترامب رسميًّا بالتحريض على العنف ضد البلاد، بحسب الصحيفة.