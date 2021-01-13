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"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
ناقش عبر الاتصال المرئي التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، قدّم المشاركون الشكر لمندوب السعودية، السفير المعلمي، على الجهود التي تبذلها السعودية بجانب عدد من الدول الشقيقة لتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة لحماية المواقع الدينية، ونبذ التعصب وخطابات الكراهية ضد الأديان، مؤكدين دعمهم لمشروع القرار، ووقوفهم خلف مبادرة السعودية لحماية المواقع الدينية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الأولى والرابعة في وفد السعودية بندر النهدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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