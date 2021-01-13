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مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، بدء مفاوضات مع السلطات الروسية من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في ظل تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

وقال مهدي في مؤتمر صحفي إن اجتماع جمعه اليوم مع السفير الروسي في تونس، كما سيجري اجتماع ثان افتراضي مع المسؤولين الروس في موسكو يوم غد الأربعاء لبحث الحصول على لقاح روسي.

وأضاف الوزير "سنتناقش في الجوانب الفنية من أجل الحصول في أقرب وقت ممكن على اللقاح بنهاية شهر يناير. هذا ما تعهدوا ونأمل أن يتأكد".

وتابع الوزير "لنا أيضا اتصالات مع عدة مخابر أخرى".

كانت الحكومة أعلنت عن ترتيبات للحصول على اللقاح الأمريكي فايزر في أبريل المقبل لكن مع تفاقم الوضع الوبائي وتسارع العدوى بالفيروس وسقوط المزيد من الوفيات تبحث الحكومة التوصل إلى اقتناء لقاح ثان بشكل عاجل.

وأعلنت تونس اليوم حجرًا صحيًا شاملاً يبدأ الخميس ويستمر حتى يوم الأحد، وتعليق الدروس بدءا من مساء غد الأربعاء وحتى يوم 24 من الشهر الجاري في مسعى لكسر حلقات العدوى.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد المصابين بالفيروس 165 ألفًا و936 من بينهم 121 ألفًا تعافوا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5343.