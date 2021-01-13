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"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى

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"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى "سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى

مصراوي Masrawy

12:08 ص الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

شهد محيط مبنى الكابيتول في واشنطن، إجراءات أمنية مشددة مساء الثلاثاء، تضمنت تفتيش نواب الكونجرس أنفسهم قبل بدء جلسة مرتقبة لمجلس النواب الأمريكي، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقًا لـ"سي إن إن" فقد وضعت أجهزة كاشفة للمعادن على مدخل مجلس النواب، بعد مطالبة من بعض النواب بإجراء تفتيش لزملائهم تحسبًا لتهريب أسلحة إلى مبنى الكابيتول.

وقال مساعد ديمقراطي رفض الكشف عن هويته لـ"سي إن إن"، مساء الثلاثاء، إن بعض الزملاء يتجاهلون قواعد مجلس النواب ويجلبون أسلحة نارية إلى مبنى الكابيتول.

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