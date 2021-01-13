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البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية

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البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية

مصراوي Masrawy

12:08 ص الأربعاء 13 يناير 2021

لشبونة - (د ب أ)

أعلن مسؤولو الصحة البرتغاليون، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) بلغ 155 خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل البلاد بذلك رقما قياسيا جديدا في الوقت الذي تكافح فيه الجائحة.

ولم يكن هذا رقما قياسيا جديدا فحسب، بل كان رقما قياسيا تجاوز الرقم السابق البالغ 122 حالة وفاة في 24 ساعة، الذي تم تسجيله أمس، بنسبة 27%.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب (كوفيد-19) في البلاد إلى الآن 8080.

وسجلت السلطات 7259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهذا يعني أنه تم تسجيل 496552 حالة بين السكان البالغ عددهم 3ر10 مليون نسمة فقط.

ومن المتوقع أن تدرس تشديد قيود الإغلاق بعد اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوشتا أمس الاثنين، إن الإجراءات الجديدة ستأتي "قريبة للغاية" من القيود التي شهدتها البلاد في بداية تفشي الوباء العام الماضي.

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